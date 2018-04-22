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Лидер группы System of a Down обратился с поддержкой к протестующим в Армении
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22.04.2018 12:58
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Музыкант армянского происхождения, руководитель группы System of a
Down Серж Танкян призвал протестующих в Армении избегать термина
"цветная революция", чтобы протесты в стране не ассоциировались с
противостоянием Востока и Запада. 16 апреля демонстранты в Армении
начали акцию гражданского неповиновения Фото: ЕРА (архив) По словам
Танкяна, он сам очень хотел бы присоединиться к протестам в Ереване
и пообещал сделать это в ближайшее время."Избегайте терминологии
"цветной революции", она ассоциируется с противостоянием
Восток –Запад. Наша борьба не в том, чтобы быть за или против
Востока или Запада, она за справедливость и прогрессивные
изменения. Мы не хотим быть государством – вассалом какой-либо
империи, нам нужны хорошие отношения со всеми", – обратился
Танкян к протестующим.Он также призвал требовать не только отставки
правительства, но и реформ."Продолжайте ваше мирное сопротивление,
избегайте ловушек провокаторов, они получат по заслугам, когда их
руководители в один хороший день лишатся своих постов, и они будут
вынуждены прийти к вам с просьбой о сотрудничестве. Продолжайте
быть гибкими, справедливыми, честными и любящими, продолжайте вести
себя с полицией, как с братьями и сестрами, поскольку они на самом
деле являются таковыми", – добавил руководитель System of a
Down.В конце ролика он показал демо новой песни группы Electric
Yerevan.9 апреля Армения перешла к парламентской форме
правления. Армен Саркисян стал первым президентом страны, избранным
в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на
всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом был Серж
Саргсян.16 апреля демонстранты, возглавляемые оппозиционным
депутатом Николом Пашиняном, начали акцию гражданского
неповиновения против премьерства Саргсяна, который также
является лидером правящей партии. В этот день на проспекте
Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между
правоохранителями и участниками протестных акций. По данным
агентства "Новости Армения", травмы получили 46 человек, в том
числе сам Пашинян и шестеро
полицейских. Оппозиционный депутатзаявил 17 апреля о начале
бархатной революции в стране. В этот день на специальном
заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна
избрали премьер-министром.18 апреля протестующие взяли в осаду
резиденцию Саргсяна на улице Баграмяна в Ереване,
правоохранители стали проводить массовые задержания.22 апреля
прошла встреча Саргсяна с Пашиняном. Она длилась чуть
более трех минут. После провала переговоров оппозиция возобновила
протестную акцию, правоохранители задержали Пашиняна.
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