Музыкант армянского происхождения, руководитель группы System of a Down Серж Танкян призвал протестующих в Армении избегать термина "цветная революция", чтобы протесты в стране не ассоциировались с противостоянием Востока и Запада. 16 апреля демонстранты в Армении начали акцию гражданского неповиновения Фото: ЕРА (архив) По словам Танкяна, он сам очень хотел бы присоединиться к протестам в Ереване и пообещал сделать это в ближайшее время."Избегайте терминологии "цветной революции", она ассоциируется с противостоянием Восток –Запад. Наша борьба не в том, чтобы быть за или против Востока или Запада, она за справедливость и прогрессивные изменения. Мы не хотим быть государством – вассалом какой-либо империи, нам нужны хорошие отношения со всеми", – обратился Танкян к протестующим.Он также призвал требовать не только отставки правительства, но и реформ."Продолжайте ваше мирное сопротивление, избегайте ловушек провокаторов, они получат по заслугам, когда их руководители в один хороший день лишатся своих постов, и они будут вынуждены прийти к вам с просьбой о сотрудничестве. Продолжайте быть гибкими, справедливыми, честными и любящими, продолжайте вести себя с полицией, как с братьями и сестрами, поскольку они на самом деле являются таковыми", – добавил руководитель System of a Down.В конце ролика он показал демо новой песни группы Electric Yerevan.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом страны, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом был Серж Саргсян.16 апреля демонстранты, возглавляемые оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, начали акцию гражданского неповиновения против премьерства Саргсяна, который также является лидером правящей партии. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получили 46 человек, в том числе сам Пашинян и шестеро полицейских. Оппозиционный депутатзаявил 17 апреля о начале бархатной революции в стране. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром.18 апреля протестующие взяли в осаду резиденцию Саргсяна на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.22 апреля прошла встреча Саргсяна с Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После провала переговоров оппозиция возобновила протестную акцию, правоохранители задержали Пашиняна.



