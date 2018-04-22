В субботу, 21 апреля, скончался голливудский актер и актер Верн Тройер, наиболее известный по роли Мини-Мы в двух фильмах об Остине Пауэрсе и гоблина Крюкохвата в фильме "Гарри Поттер и философский камень".

Об этом сообщается на его официальной странице в Instagram, передает со ссылкой на .

"С огромной грустью и тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня", - отмечается в сообщении.

Актеру было 49 лет. В заявлении о его смерти говорится о том, что хотя Верн и имел вид очень оптимистичного человека и всегда старался всем поднять настроение, на самом деле это веселье давалось ему нелегко. Прямо о причинах смерти в заявлении не говорится, но есть намек на то, что актер покончил с собой.

"Верн был бойцом, когда речь шла о его личных боях. В течение лет он сопротивлялся и побеждал, сопротивлялся и побеждал, сталкивался с трудностями и вновь боролся, но к сожалению в этот раз не осилил", - отмечается в обращении. "Депрессия и самоубийство – очень серьезные проблемы. Ты никогда не знаешь, какие бои происходят в чей-то душе. Будьте добрее друг к другу. И всегда знайте, никогда не поздно обратиться к кому-то за помощью", - говорится в заявлении.

Актер сыграл в картинах "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и "Остин Пауэрс: Голдмембер". Роль клона Доктора Зло принесла ему мировую известность. Кроме того, Тройер воплотил образ гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс в ленте "Гарри Поттер и философский камень".

Он также появлялся в сериале "Сабрина — маленькая ведьма", фильмах "Люди в черном", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Постал", "Воображариум доктора Парнаса".

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