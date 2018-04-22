По словам самого активиста, особое внимание его акция не привлекла

Этот перформанс он провел 21 апреля в ответ на слова депутата Госдумы Петра Толстого, в эфире канала "Россия-1" предложил лечиться народными средствами, если запретят ввоз лекарств из США в Россию, сообщает русская служба "Радио Свобода".

В частности, вице-спикер Госдумы рекомендовал кору дуба и боярышник. По словам самого Конаково, особое внимание его акция не привлекла, шел дождь, прохожие спешили и не отдельно интересовались происходящим.

Это не первый перформанс Конаково, который называет себя ЛГБТ и ВИЧ-активистом. Ранее он также устраивал акцию, во время которой сидел в шкафу в знак борьбы со СПИДом, пил кровь с водкой на Марсовом поле, а также приковывал себя наручниками к мосту Кадырова в Санкт-Петербурге в поддержку гомосексуалистов в Чечне.

Напомним, что в декабре 2016 года в Иркутске было зафиксировано массовое отравление местных жителей суррогатным концентратом для ванн Боярышник - погибли 77 человек. Согласно этикетке, он якобы содержит 93% спирта этилового, экстракт боярышника. В ходе экспертизы оказалось, что "Боярышник" содержал метанол и антифриз.

В составе жидкости было обнаружено смертельно опасный метиловый спирт. С тех пор продажи Боярышника в России булв запрещен.