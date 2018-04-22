Чешский дипломат Карел Шварценберг считает, что за последние пару лет в Украине остановился процесс реформ, а несмотря на наличие антикоррупционного законодательства, ни один высокопоставленный взяточник так и не был наказан.

«Они остановились. Вы начали их внедрять, но в течение последних двух-трех лет они застряли. Думаю, вам нужно развивать и поддерживать гражданское общество, которое, слава Богу, очень активно. А вот политические партии и многие политики, если честно, любят деньги», — констатировал Шварценберг, информирует svodka.net.

Также политик отметил, что в Украине не действует антикоррупционное законодательство.

«Похоже, что у вас есть закон, но вы не придерживаетесь его, следовательно он не действует. Не было прецедентов, чтобы высокопоставленные чиновники или олигархи, которые влияют на политику, сели за решетку. Вы не знаете никого, с кем бы это произошло сейчас? Да, бороться с коррупцией сложно», — отметил Шварценберг.

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