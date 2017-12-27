Повышенного внимания неопознанные летающие объекты удостоились еще в ходе Второй мировой войны - мистические «шары», «молнии» и другие объекты разных форм и размеров отмечались в сотнях свидетельств.

Военным в истории за слежкой НЛО всегда приписывали особый статус - считалось, что оборонные ведомства не только изучают НЛО, но и пытаются войти с ними в контакт, пишет со ссылкой на .

Захват пришельца

Новости про гостей с других планет, которых по каким-то причинам интересуют закрытые для полетов объекты и места испытаний передовых военных технологий, давно превратились в фольклор - эти истории передаются из уст в уста, тиражируются в интернете, активно используются в художественных фильмах. Несмотря на разные обличия и формы, которые принимают инопланетные существа в каждой истории, все эти рассказы объединяет одно - полное отсутствие достоверных доказательств.

Еще в ходе Второй мировой войны летчики по обе стороны фронта часто рассказывали о загадочных светящихся шарах, сопровождавших бомбардировщики и истребители на больших высотах. Не менее странным и удивительным в череде воспоминаний летчиков фронтовой и бомбардировочной авиации выглядит и другое обстоятельство - похожие явления практически никогда не фиксировались у поверхности Земли.

Подобные случаи не прекратились и после завершения Второй мировой, однако в объяснение уникальных явлений включились ученые - климатологи объяснили, что необычное «свечение» облаков и россыпь молний иногда встречается при сильных грозах и придавать этому особенного значения не стоит даже в том случае, если летчики сталкиваются с наиболее редким явлением - так называемой «шаровой» молнией, которую во многих случаях ошибочно принимали за НЛО.

После Второй мировой «поиски» пришельцев сошли с передовиц газет. Наибольшую послевоенную известность имеет так называемый «Розуэльский» случай - «авария» инопланетного корабля близко от одной из американских авиабаз в 1947 году. Поднятая в прессе «шумиха» тогда быстро затихла - никаких реальных доказательств крушения журналисты не нашли, а представители отмахивались от репортеров, как от надоедливых мух.

С уверенностью можно утверждать, что об аварии неизвестного аппарата, который сами военные назвали «метеоспутником», общественность вскоре должна была забыть. Однако спустя 30 лет прежний военнослужащий американской армии майор Джесси Марсель рассказал научному журналисту и уфологу Стэнтону Фридману, что в 1947 году военные «подобрали» обломки инопланетного корабля и забрали на секретный объект едва живого пришельца. В середине 1990-х годов неожиданно для всех «всплыла» видеозапись со вскрытием существа, абсолютно не похожего на человека.

Продюсер Рэй Сантилли, купивший пленку со вскрытием «инопланетянина» у одного из «отставных военных», заработал на тиражировании этих кадров целое состояние - гонорары, выплаченные за копию фильма ведущими телеканалами мира, исчислялись сотнями тысяч долларов.

В теорию заговора и соглашение между политическим и военным руководством общество практически поверило безоговорочно. Ровно до того момента, пока интервью журналистам не дал скульптор Джон Хэмфри, который признался, что «инопланетянин» - не что иное, как набитое мясом животных чучело, созданное им за несколько дней из подручных материалов.

О причинах, по которым Хэмфри создал чучело для видеозаписи, сам скульптор никогда не говорил, да и важно в этой истории другое - ведущие телеканалы мира приняли запись за подлинную и показали «вскрытие инопланетянина» в «прайм-тайм» после вечерних новостей. Сама запись не вызывала претензий у экспертов, потому что для съемки использовалось настоящее кинооборудование.

Летающий утюг

Большое количество новостей из «мира пришельцев» с начала 60-х годов касалось неопознанных летательных аппаратов, замеченных над пустынной местностью в штате Невада. Очевидцы в один голос заявляли, что НЛО регулярно летают в ночном небе близко от Лас-Вегаса.

Лишь много лет спустя общественности стало известно, что «невидимый гром» совершенно ни при чем - всему виной оказались сверхсекретные авиационные проекты ВВС , испытания которых проводились на авиабазе, построенной вокруг высохшего озера Грум.

Именно там испытывались все, некогда совершенно секретные летательные аппараты применяемые ВВС и для разведки позиционных районов над территорией СССР, - высотный самолет-разведчик Lockheed U-2, сверхскоростной самолет Lockheed SR-71 «Blackbird» и первый тактический малозаметный ударный самолет F-117 «Nighthawk». Все авиационные проекты, разные по своему назначению и отличные друг от друга по летным характеристикам, объединяло одно - беспрецедентный уровень секретности и допуск исключительно для посвященных.

Именно в этот момент на «сцене» появился американец Боб Лазар, заявивший о том, что на протяжении долгих лет он вместе с группой ученых трудился над изучением «летающих тарелок» на той самой авиабазе, которая с легкой руки журналистов стала называться «Зоной-51». Лазар в подробностях описывал свою работу с секретными «изделиями» и компонентами топлива, однако попытки проверить сказанное им завершились безрезультатно.

«Достоверно известно только одно - Лазар действительно разбирается в физике и науке в целом и может говорить относительно конструкции некоторых аппаратов. Единственное упоминание о том, что он действительно имеет отношение к науке, датировано 90-ми годами. Если верить найденной журналистами информации, то он работал обычным техником в исследовательской лаборатории, а "признание" им было сделано с целью заработать хорошие деньги, только и только. В целом, если человек с хорошей фантазией, то такой рассказ можно написать за вечер», - отметил в интервью телеканалу «Звезда» кандидат технических наук, инженер-авиастроитель Виктор Горин.

Гонка за НЛО

Научная фантастика в кинематографе и литературе с тех пор остаются на лидирующих позициях - фильмы про «сражение» с инопланетными захватчиками собирают полные залы, пополняя кошельки прокатчиков и кинокомпаний. Основной упор при написании сценариев делался всегда на то, что военные либо сотрудничают с пришельцами, либо активно пытаются применять существующее вооружение для их уничтожения.

В теории обнаружение инопланетных технологий может сулить огромную выгоду - перспектива применения в промышленности, как гражданской, так и военной, полеты на другие планеты, освоение новых пригодных для жизни миров. Однако чаще только случается так, что под личиной «борьбы» с опасностью и изучения только неизведанного нечистые на руку компании пытаются «освоить» государственные деньги.

Недавняя публикация газеты The New York Times, пробудившая от «спячки» всех сторонников теории глобального заговора, возникла, не сама по себе. Данные о созданной под патронажем влиятельного американского политика программе Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) («Расширенная идентификация аэрокосмических угроз») просочились в прессу уже после ее официального завершения.

Согласно опубликованным данным, в 2007 году в рамках этой программы для исследований «угроз» внеземного происхождения выделило $22 млн небольшой частной компании Bigelow Aerospace, основатель которой Роберт Бигелоу является убежденным сторонником теории о регулярных визитах пришельцев на Землю.

Раскрыл содержание и объемы финансирования уникальной программы Луиз Элизондо - прежний служащий , утвержденный на должность «контролера» за проектом со стороны американских военных, а пролоббировал старт программы хороший друг Роберта Бигелоу - сенатор (теперь уже бывший) от штата Невада Гарри Рид.

Однако вышедшие в отставку летчики, вылетавшие по маршрутам боевого патрулирования, рассказывают, что, якобы сделанная с борта истребителя F/A-18, выполнявшего «преследование» НЛО, при современном развитии программы и компьютерной техники может быть подделана.

«Данные с объективного контроля, тем более записи с инфракрасных камер или тепловизора можно наложить сверху с помощью видеоредактора. Не исключено, конечно, что само видео подлинное и там действительно есть летательный аппарат, тепловой след от которого зафиксировали с помощью средств объективного контроля. Но его внеземное происхождение под большим вопросом. Это вполне может какой-нибудь доработанный под специальные задачи БПЛА», - заявил «Звезде» один из вышедших в отставку пилотов ВКС .

В пользу для прикрытия «распила» десятков миллионов долларов из бюджета высказываются и другие специалисты.

«Из того, что уже известно, складывается простая картина. вложил в программу поиска НЛО огромную для таких исследований сумму денег. Но изначально американские военные пытались понять, кто из вероятных противников может обладать подобными технологиями. В итоге деньги проели, получили нулевой результат и решили, что можно списать все на инопланетян. "Концы" засекретили и на этом все закончилось», - высказал предположение в интервью телеканалу «Звезда» программист, писатель-фантаст Олег Борисов.

До конца неизвестно, какие детали могут всплыть в ходе расследования о потраченных на «поиски инопланетян» $22 млн из бюджета. Вполне вероятно, что перед лицом изумленной общественности, словно на арене цирка, разыгрывается красочный и дорогой спектакль, прикрывающий самое обыкновенное воровство.

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