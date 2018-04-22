|К вечеру централизованная подача воды в Авдеевку должна быть восстановлена – Жебривский
|22.04.2018 13:14
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https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/905252336323953
17 апреля был обстрелян автобус с сотрудниками станции. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. В связи с этим работу станции остановили.20 апреля стало известно, что в Авдеевку Донецкой области прекратили подачу воды, запасов в местном резервуаре хватит на четыре дня.Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявлял, что ДФС будет запущена 21-го или 22 апреля.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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