Сотрудники Донецкой фильтровальной станции приступили к установке оборудования для возобновления водоснабжения Авдеевки, сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский. Жебривский: Уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС Фото: Павло Жебрівський / Facebook "Утром сотрудники Донецкой фильтровальной станции вышли на работу в сопровождении наблюдателей (специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. – ) и приступили к установке оборудования. Как сообщают мне оперативные службы, по состоянию на теперь уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку – к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", – написал Жебривский. https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/905252336323953 17 апреля был обстрелян автобус с сотрудниками станции. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. В связи с этим работу станции остановили.20 апреля стало известно, что в Авдеевку Донецкой области прекратили подачу воды, запасов в местном резервуаре хватит на четыре дня.Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявлял, что ДФС будет запущена 21-го или 22 апреля.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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