Полиция начала массовые задержания митингующих на улице Арцаха в Ереване. Лидера оппозиционной парламентской фракции "Элк", главу партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна задержали, пишет местное издание Yerkramas, передает

Полиция применила спецсредства для сдерживания разгневанных силовыми действиями демонстрантов, пишут местные СМИ. Кроме того, правоохранители также задержали депутата НС, члена правления партии "Гражданский договор" Сасуна Микаеляна.

На данный момент в результате разгона между демонстрантов есть один пострадавший, его увезли на машине "скорой помощи".

Как сообщал сегодня состоялись переговоры премьера Армении Сержа Саргсяна с с лидером оппозиции Пашиняном, которые в результате были сорваны Саргсяном.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.



Протесты проходят и в других крупных городах Армении.

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