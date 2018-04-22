Боевики ИГИЛ заявили, что целью теракта, который произошел 22
апреля в Кабуле, были шиитские "отступники". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Теракт произошел сегодня утром
Фото: EPA Они заявили, что целью теракта были шиитские
"отступники".Взрыв у центра регистрации избирателей в
Кабуле произошел сегодня утром. Его устроил
террорист-смертник. Спикер министерства здравоохранения Афганистана
Вахид Маджро сообщил, что погиб 31 человек, больше 50 получили
ранения.Это уже четвертое набег на центр регистрации
избирателей за последнюю неделю. На июль 2018 года в стране
запланированы парламентские выборы.
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