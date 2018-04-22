Боевики ИГИЛ заявили, что целью теракта, который произошел 22 апреля в Кабуле, были шиитские "отступники". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Теракт произошел сегодня утром Фото: EPA Они заявили, что целью теракта были шиитские "отступники".Взрыв у центра регистрации избирателей в Кабуле произошел сегодня утром. Его устроил террорист-смертник. Спикер министерства здравоохранения Афганистана Вахид Маджро сообщил, что погиб 31 человек, больше 50 получили ранения.Это уже четвертое набег на центр регистрации избирателей за последнюю неделю. На июль 2018 года в стране запланированы парламентские выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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