У каждого из нас есть собственный запах тела, независимо от того, какие духи мы используем. Некоторые люди, к сожалению, являются жертвами этого запаха, даже если они соблюдают все правила гигиены, пишет со ссылкой на .

Однако если ваше тело имеет неприятный запах, то это можно легко устранить, применяя несколько простых методов и советов.

В этой статье мы представляем вам 10 продуктов, которые помогут сохранить наш природный запах тела приятным.Проявляйте заботу о себе, применяйте натуральные средства.

1. Пшеничная трава

Этот ингредиент содержит высокую концентрацию хлорофилла, который помогает уменьшить неприятный запах тела.Так что просто пейте напиток, приготовленный из 1 стакана чистой воды с двумя столовыми ложками сока из пшеничной травы каждое утро.

2. Семена пажитника

Они помогают избавиться от токсинов из организма. Кроме того, они помогают телу иметь приятный запах.Залейте 1 столовую ложку семян стаканом очищенной воды и дайте настояться 8-10 часов. Утром съешьте семена и выпейте эту воду.Чай из семян пажитника также является хорошим вариантом.

3. Петрушка

Она имеет свойства, которые очищают наш организм и борются с бактериями, вызывающими неприятный запах тела и пота.Рекомендуется употреблять чай из петрушки и пить 1-2 раза в день.

4. Корица

Она помогает эффективно избавиться от бактерий во рту и в организме, что оказывает влияние на запах тела.Поместите небольшой кусок палочки цейлонской корицы в стакан и залейте кипятком. Дайте настояться 10 минут, а затем выпейте.Этот рецепт можно также использовать для полоскания рта.

5. Шалфей

Из-за флавоноидов лютеолина, апигенина и диосметина, эта трава помогает телу иметь приятный запах. Рекомендуется выпивать 1-2 чашки чая в день.

6. Розмарин

Это отличное средство от неприятного запаха. Просто пейте розмариновый чай каждый день.

7. Кокосовое масло

Оно улучшает пищеварение, что является отличным решением проблемы неприятного запаха тела. Рекомендуется употреблять масло внутрь и наносить на чистую кожу после душа.

8. Зеленый чай

Он также помогает быстро устранить неприятный запах изо рта и неприятный запах тела.Рекомендуется выпивать 1-2 чашки вдень. Это не только улучшит ваше общее состояние здоровья тела, но и сжигает лишний жир в организме.

9. Помидор

Это ещё один продукт, который помогает улучшить запах нашего тела.Вы можете потреблять свежий помидор в салате или пить сок.

10. Лимон

Лимон эффективно устраняет неприятные запахи тела и пота. Советуем вам пить стакан лимонной воды утром. А также притирать соком лимона кожу в области подмышек. Запаха пота не будет, проверено!

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