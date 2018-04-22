Представители международной экологической коалиции «Реки без границ» направили в центр Всемирного наследия ЮНЕСКО заявление о действиях правительств России и Монголии в отношении Байкала.

Экологи пожаловались в ЮНЕСКО на Россию из-за Байкала, информирует svodka.net.

Сейчас уровень Байкала уже на четверть метра ниже той отметки, которая раньше считалась допустимой, но РФ еще больше сократила водоохранную зону озера, сообщают Сибирь.Реалии.

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Экологи убеждены, что стороны не выполняют свои обязательства, следовательно состояние уникального озера может ухудшиться. Главное, что беспокоит гражданских активистов, — планы по строительству ГЭС в Монголии.

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В коалиции также заявляют, что российская сторона соблюдает далеко не все требования по охране Байкала. В частности, в декабре 2017 года правительство приняло постановление, которое расширило диапазон регулирования уровня озера Байкал с 1 м до 2,3 метра, причем документ принимался без полной оценки воздействия нового режима на озеро.

И сейчас уровень Байкала уже на четверть метра ниже той отметки, которая раньше считалась допустимой. В марте 2018-го вышло еще одно распоряжение, приведшее к десятикратному сокращению водоохранной зоны Байкала.

Экологи надеются, что на очередной сессии комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО ситуация вокруг Байкала станет предметом для серьезного обсуждения.

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