У гражданина Украины были сопроводительные документы на вывоз в
Россию тысячи утят, однако пограничники обнаружили в его авто 5600
птенцов, сообщили в украинской Государственной пограничной службе.
Утят передали компетентным органам, заявили в Госпогранслужбе Фото:
pixabay.com "Вчера военнослужащие отдела Краснополье при осмотре
микроавтобуса Ford украинской регистрации зафиксировали
несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах
с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины,
вез в Россию 5600 живых утят, но, согласно документам, их должна
была быть только тысяча", – сказано в сообщении.Отмечается,
что утят передали компетентным органам для принятия правового
решения.
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