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Гражданин Украины пытался вывезти в Россию более 5 тыс. живых утят – Госпогранслужба
22.04.2018 13:30
У гражданина Украины были сопроводительные документы на вывоз в Россию тысячи утят, однако пограничники обнаружили в его авто 5600 птенцов, сообщили в украинской Государственной пограничной службе. Утят передали компетентным органам, заявили в Госпогранслужбе Фото: pixabay.com "Вчера военнослужащие отдела Краснополье при осмотре микроавтобуса Ford украинской регистрации зафиксировали несоответствие указанных цифр в товарно-сопроводительных документах с реальным количеством птиц в авто. Водитель, гражданин Украины, вез в Россию 5600 живых утят, но, согласно документам, их должна была быть только тысяча", – сказано в сообщении.Отмечается, что утят передали компетентным органам для принятия правового решения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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