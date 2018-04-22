|Умилительная глупость: обнародованы самые смешные фото песиков
|22.04.2018 13:33
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Собаки - веселые и умилительные существа, однако иногда им очень хочется пошалить и притвориться глупышами. О самых забавных четвероногих животных рассказали пользователи Reddit, опубликовав соответствующие фотографии с комментариями.
Этот песик решил, что он слишком белый, следовательно залез в мешок с углем
Собака встала на свой же поводок и не двигалась с места. Похоже, она решила, что застряла, и ждала, пока ее вызволят.
Собачка так любит своего хозяина, что немного переволновалась, когда он вернулся домой вовремя.
Пес из-за своих шалостей попал в больницу. Но, кажется, он почему то очень доволен.
Домашнему любимцу запрещали лазить в шкаф. Но его выдала одна небольшая деталь.
Когда люди испортили твое селфи.
Этот бедный щенок просто съел пчелу.
Карма настигла воришку еды сразу, он просто застрял.
Возникает только один вопрос: как?
Хозяин подложил немного полезной еды в корм, но маленького гурмана не проведешь, он ждет добавки.
Когда запрещено, но очень хочется, и ты делаешь.
Начался дождь, и пса забрали с прогулки. Что он чувствует, можно прочесть по мордочке.
Кажется, парни пересмотрели боевиков.
Хозяин потерял песика и искал его по всему району, а когда вернулся домой - обнаружил вот что.
Когда пицца оказалась на столе, любимец начал лаять на дверь. Хозяин пошел к гостям, но за дверью никого не оказалось. Зато хитрая собачка добилась своего.
Как сообщал svodka.net, в сети набирает слава видео, на котором щенок английского бульдога отказался развлекаться с другими собаками в тренировочном центре. Видео с собакой было опубликовано на ресурсе Reddit.
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