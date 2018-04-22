Собаки - веселые и умилительные существа, однако иногда им очень хочется пошалить и притвориться глупышами. О самых забавных четвероногих животных рассказали пользователи Reddit, опубликовав соответствующие фотографии с комментариями.

Этот песик решил, что он слишком белый, следовательно залез в мешок с углем

Собака встала на свой же поводок и не двигалась с места. Похоже, она решила, что застряла, и ждала, пока ее вызволят.

Собачка так любит своего хозяина, что немного переволновалась, когда он вернулся домой вовремя.

Пес из-за своих шалостей попал в больницу. Но, кажется, он почему то очень доволен.

Домашнему любимцу запрещали лазить в шкаф. Но его выдала одна небольшая деталь.

Когда люди испортили твое селфи.

Этот бедный щенок просто съел пчелу.

Карма настигла воришку еды сразу, он просто застрял.

Возникает только один вопрос: как?

Хозяин подложил немного полезной еды в корм, но маленького гурмана не проведешь, он ждет добавки.

Когда запрещено, но очень хочется, и ты делаешь.

Начался дождь, и пса забрали с прогулки. Что он чувствует, можно прочесть по мордочке.

Кажется, парни пересмотрели боевиков.

Хозяин потерял песика и искал его по всему району, а когда вернулся домой - обнаружил вот что.

Когда пицца оказалась на столе, любимец начал лаять на дверь. Хозяин пошел к гостям, но за дверью никого не оказалось. Зато хитрая собачка добилась своего.

Как сообщал svodka.net, в сети набирает слава видео, на котором щенок английского бульдога отказался развлекаться с другими собаками в тренировочном центре. Видео с собакой было опубликовано на ресурсе Reddit.

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