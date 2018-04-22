|Из реки в Николаевской области вытащили молодую девушку
|22.04.2018 13:35
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В Николаевской области спасли 22-летнюю девушку, которая оказалась в воде реки Южный Буг. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает
"22 апреля в 11:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в районе Варваровского моста на реке Южный Буг в воде находится молодая девушка. Спасателям сообщили очевидцы, которые рассказали, что она, вероятно, умышленно прыгнул с моста, однако, оказавшись уже в воде, девушка начала спасаться и пыталась выплыть на берег", - говорится в сообщении.
Прибыв на место инцидента, спасатели вышли на воду на лодке, однако девушка уже была на берегу – ее вытащил сотрудник патрульной полиции.
"Капрал полиции рассказал, что по прибытию на место он увидел, что девушка пытается выплыть, однако ей это не удается. К месту происшествия отсутствует подъезд для техники, следовательно парень решил не терять времени и прыгнул в воду, добрался до пострадавшей и извлечение ее", - говорится в сообщении.
Врачи "скорой помощи" госпитализировали девушку в лечебное учреждение с предварительным диагнозом падение с высоты и переохлаждение.
Напомним, в с. Брод Закарпатской области при неустановленных обстоятельствах утонули локальный житель и его трехлетний внук.