Певица Рианна показала фигуру в прозрачном платье. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рианна: Когда ты приболел, а твой друг дает тебе надеть свое платье Фото: badgalriri / Instagram Снимок она обнародовала на своей странице в Instagram."Когда ты приболел, а твой друг дает тебе надеть свое платье", – написала она. when you sick af but yo friend let you wear his dress! thanks @christopherkane I feel better already * .....lipstick shade: #MADAMN Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 26, 2017 at 8:27 PST Платье, в котором позировала Рианна, создал дизайнер Кристофер Кане.Полное имя Рианны – Робин Рианна Фенти. Она переехала с Барбадоса в США в возрасте 16 лет, чтобы начать карьеру певицы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки рианна платье она дает друг Теги: новости