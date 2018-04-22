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Экс-посол США Пайфер Порошенко вводит общественность в заблуждение, обещая скорое вступление в НАТО
22.04.2018 13:43
Экс-посол США Пайфер Порошенко вводит общественность в заблуждение, обещая скорое вступление в НАТО
По его словам, проблема в том, что НАТО без особого энтузиазма относится к появлению Украины в альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму
Специалист по вопросам Украины и России Стивен Пайфер считает, что вступление Украины в НАТО связи с нынешней ситуацией может затянуться на неопределенный срок.
Экс-посол США Пайфер Порошенко вводит общественность в заблуждение, обещая скорое вступление в НАТО

"Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО, как о близком цель, так как процесс присоединения к НАТО - сложный и длинный", - заявил Пайфер в интервью "Новое время".

По его словам, проблема в том, что НАТО без особого энтузиазма относится к появлению Украины в альянсе до тех пор, пока российские военные находятся на Донбассе и в Крыму.

"Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения", - подчеркнул экс-посол.

Напомним, что Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в последующие десять лет стать членом Североатлантического альянса.

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