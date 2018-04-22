Роскошный загородный комплекс "Царская охота", расположенный на выезде из Авдеевки Донецкой области, превратился в руины.

Об этом говорится на странице "Вернись живым" в , передает

"Он (комплекс, - ред.) находился на улице Ленина на выезде из Авдеевки и предлагал "царский" перечень услуг (сам "вождь пролетариата", вероятно, переворачивался в Мавзолее от подобного надругательства). Ресторан, банкетные залы, сауны, бассейны, отель, пневматический тир и тому подобное. Тут тебе и анимация, и кальяны, и живая музыка по вечерам, и аквазона - чего душа пожелает, и кошелек позволит. Когда-то здесь развлекались и отдыхали граждане с состоянием", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас это место напоминает сталкерскую зону. В то же время есть надежда, что после окончания войны в здании откроют музей или же учебную базу.

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