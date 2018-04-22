Полиция применила шумовые гранаты для сдерживания разгневанных силовыми действиями демонстрантов.

В Армении задержан руководитель протестного движения Никол Пашинян, полиция применила силу против участников протеста, информирует svodka.net.

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Когда шествие во главе с Пашиняном, которое направлялось в административный район Эребуни, дошло до улицы Арцаха, на пути шествия встал полицейский кордон в шлемах и с щитами.

Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление, между ними и силами полиции произошло столкновение.

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Правоохранители увели Никола Пашиняна.Затем полицейские начали разгон демонстрации, с применением силы они задерживали участников акции.

Также задержали другого оппозиционного депутата, руководящего члена партии «Гражданский договор» Сасуна Микаеляна, который после задержания Пашиняна обратился к участникам шествия с призывом не бояться и не расходиться.

«Серж Саргсян выставил ультиматум нашей свободе», — заявил Микаелян.

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Кроме того подвергнут приводу депутат Арарат Мирзоян. Есть также другие задержанные граждане.

На данный момент есть один пострадавший в ходе столкновения, его увезли в карете «скорой помощи».

Оставшиеся демонстранты с улицы Эребуни шествием двинулись по проспектам Тигран Мец и Аршакуняц, направляясь к центру.

Отметим, что сегодня в 10 часов утра в гостинице «Марриотт Армения» состоялась встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна с оппозиционным депутатом Национального собрания Армении, лидером протестного движения Николом Пашиняном. Встреча продлилась только несколько минут. Саргсян отказался вести «переговоры» о своей отставке, как это потребовал руководитель оппозиции Никол Пашинян, и покинул гостиницу.

Ранее Саргсян выступил с заявлением о внутриполитической ситуации в стране и призвал протестующих к диалогу. Он также заявил о готовности покинуть свой пост только после решения ряда проблем, в том числе Карабаха.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного политика, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров.

С утра возглавляемые Пашиняном активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана

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