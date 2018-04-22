Иран разработал варианты ответа на случай выхода США из ядерной сделки и возобновления санкций против Тегерана, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. В 2015 году Совбез ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана Фото: ЕРА По его словам, Тегерану "приходится иметь ряд вариантов действий, эти варианты готовы, в том числе те, что включают в себя возобновление нашей активности в ядерной сфере с еще большей интенсивностью".Глава МИД Ирана добавил, что мир не может призывать Тегеран в одностороннем порядке придерживаться сделки, если из нее выйдут США.20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Иран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в данной резолюции ООН, прекратят действие.В январе 2018 года Трамп заявил, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном, если в документе не устранят существенные недостатки.В марте 2018-го США на год продлили санкции против Ирана. Отмечалось, что это не относится к санкциям, которые ранее были сняты с Ирана в рамках ядерного соглашения, заключенного в 2015 году.США неоднократно расширяли санкционный список в отношении Ирана, обвиняя Тегеран в финансировании террористов и проведении угрожающих ракетных испытаний. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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