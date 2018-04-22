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Глава МИД Ирана заявил о готовности возобновить ядерную программу в случае выхода США из иранской сделки
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22.04.2018 13:46
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Иран разработал варианты ответа на случай выхода США из ядерной
сделки и возобновления санкций против Тегерана, заявил иранский
министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. В 2015 году Совбез
ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной
программы Ирана Фото: ЕРА По его словам, Тегерану "приходится иметь
ряд вариантов действий, эти варианты готовы, в том числе те, что
включают в себя возобновление нашей активности в ядерной сфере с
еще большей интенсивностью".Глава МИД Ирана добавил, что мир не
может призывать Тегеран в одностороннем порядке придерживаться
сделки, если из нее выйдут США.20 июля 2015 года Совет Безопасности
ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение
ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Иран
гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через
10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все
ограничения и условия, содержащиеся в данной резолюции ООН,
прекратят действие.В январе 2018 года Трамп заявил, что США выйдут
из ядерной сделки с Ираном, если в документе не устранят
существенные недостатки.В марте 2018-го США на год продлили санкции
против Ирана. Отмечалось, что это не относится к санкциям,
которые ранее были сняты с Ирана в рамках ядерного соглашения,
заключенного в 2015 году.США неоднократно расширяли
санкционный список в отношении Ирана, обвиняя Тегеран в
финансировании террористов и проведении угрожающих ракетных
испытаний.
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