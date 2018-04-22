Социальная сеть Telegram в воскресенье разослала своим пользователям оповещение, в котором предложила россиянам 22 апреля в семь часов вечера запускать из окон бумажные самолетики. Об этом со ссылкой на сообщение пишет издание Meduza, передает

"Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера", - говорится в сообщении.

В поддержку акции уже выступил российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Телеграмм предложил всем, кто поддерживает свободу интернета, сегодня в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик. Хорошая акция. Надо поддержать и рассказать о ней всем", - написал Навальный в Twitter.

Напомним, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России.

Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram часто заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того, чтобы оставаться в мессенджере, не нужно будет делать.

Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.

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