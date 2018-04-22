



Ще кілька тижнів тому Катя Осадча заінтригувала шанувальників селфі з Олександром Рибаком, переможцем "Євробачення-2009", а напередодні у "Світському житті" з'явився повноцінний сюжет.



Співак показав Каті свою "Холостяцьку квартиру", де, втім, порядкує його дівчина: "Вона норвежка Джуліе, але російською простіше, Юля", - говорить Олександр.



"Багато хто думає, що якщо перемогти на "Євробаченні", то відразу тобі приз дають мільйон євро, це не так. Але якщо розумно працювати після перемоги, тоді можна заробляти на проектах та концертах. Я працював з Віллом Смітом з Dream Works в Лос-Анджелесі. Я намагався весь час знаходити нові й нові шляхи, щоб нагадувати людям про мою творчість", - розповів в інтерв'ю Рибак.







Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 10 Кві 2018 р. о 12:00 PDT

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