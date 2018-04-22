Роскомнадзор внес в список запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации. О проблемах с доступом к Google в России стало известно вечером 21 апреля Фото: pixabay.com "Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России", – отметили в ведомстве.В список запрещенной информации внесли те IP-адреса Google, которые используются Telegram для деятельности в РФ, добавили в Роскомнадзоре.О проблемах с доступом к Google в России стало известно вечером 21 апреля.16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram на территории России. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Владелец Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".19 апреля Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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