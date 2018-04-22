Местные активисты в центре Киева на Майдане Независимости в воскресенье, 22 апреля, разместили баннер, на котором изображена народный депутат Украины Надежда Саченко. Фото с места событий предоставил УНН .

Баннер повесили на здании торгового центра "Глобус". Его длина составляет около восьми метров, то время как ширина - не менее трех. Помимо портрета Надежды Савченко на полотне поместили надпись "Надежда Есть".

Данный баннер приурочили к акции в поддержку арестованной Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота в Украине.Так, около стелы Независимости собрались до двадцати человек, которые держат в руках плакаты с надписями "Свободу Савченко" и "Надежда есть".

Они призывают прогуливающихся по центру Киева людей выступить в поддержку Савченко, напоминая о ее заслугах перед Украиной. Акция проходит мирно и значительного интереса у людей не вызывают. Каких-либо скоплений правоохранителей около места проведения акций не наблюдается.

Как сообщал svodka.net, помощник народного депутата Украины Надежды Савченко заявила, что в настоящее время граждане лишены права на прием к парламентарию , призвав всех желающих писать заявления представителям следственного отдела Службы безопасности Украины с просьбой позволить прийти на прием к Савченко.

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