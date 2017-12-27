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На Киевщине перевернулся автобус с пассажирами
27.12.2017 16:18
На Киевщине перевернулся автобус с пассажирами
13 человек были доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать
Поздно вечером во вторник, 26 декабря, на 12-м километре дороги "Таможня-Фастов" в Киевской области перевернулся автобус с пассажирами.
На Киевщине перевернулся автобус с пассажирами Фото: facebook.com/permalink

Водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения и в результате не справился с управлением, сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

"Автобус, двигавшийся по маршруту "Киев-Фастов" слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 22 пассажира. В результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек с телесными повреждениями различной степени были доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, что в Коростенском районе Житомирской области автомобиль BMW врезался в автобус со школьниками, из-за чего погиб водитель легковушки, учительница и четверо детей получили травмы.

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