13 человек были доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать

Водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения и в результате не справился с управлением, сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

"Автобус, двигавшийся по маршруту "Киев-Фастов" слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 22 пассажира. В результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек с телесными повреждениями различной степени были доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать" , - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство.