Французская полиция в воскресенье эвакуировала посетителей с острова Мон-Сен-Мишель, который является популярным туристическим направлением. Местные СМИ сообщают, что случай вызвал мужчина, который высказывал угрозы в сторону сил безопасности, передает со ссылкой на Le Figaro.

Французская полиция сообщает о масштабной операции по розыску подозрительного мужчины на Мон-Сен-Мишель. Операцию начали после сообщения одного из гидов туристического автобуса о мужчине, который во время поездки выкрикивал угрозы в адрес полиции и жандармов.

"Я собираюсь убить копа", - кричал человек.

После этого он вышел из автобуса. Его перемещения определенное время фиксировали камеры наблюдения в туристических местах, но потом он исчез из поля зрения.

Полиция решила эвакуировать туристов из деревни у подножия аббатства Мон-Сен-Мишель, аббатство также закрыли.

Местных жителей полиция попросила оставаться дома.

Напомним, в прошлом месяце на юге Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Super U, после чего взял заложников. В результате нападения погибли три человека.

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