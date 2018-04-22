В ближайшие сутки украинцев ждет резкое «взвинчивание» курса валюты. Об этом сообщают экономические эксперты, передает со ссылкой на .

«Курсовые тренды следующей недели будут определяться потребностью рынка в гривне для проведения бюджетных расчетов, заинтересованностью нерезидентов в конвертации в валюту гривну, полученную от погашений ОВГЗ, банков – в покупке валюту на позицию, а также уровнем свободной гривневой ликвидности как ресурса для спекулятивных раскачек». – сказал экономист Олег Куринной.

В то же время его коллега Юрий Гринченко прогнозирует подорожание доллара уже с этого понедельника, 23 апреля. Схожее мнение высказал и начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

«На следующей неделе ждем роста. Курс должен войти в диапазон 26,20-26,40 грн/$», — подчеркнул он.

Обратив внимание, что нерезиденты заводили доллар под них в среднем по 28,8-28,9 грн/$, и сейчас могут захотеть зафиксировать полученную курсовую и процентную прибыль. Тогда за долларом на межбанке выстроится очередь.

Напомним, экономические прогнозы правительства на 2019 год могут резко разойтись с реальным положением дел в стране. Правительство ожидает, что в следующем году инфляция составит 6,5% при росте реального ВВП на 3,6% (до 3,7 трлн грн) и среднегодовом курсе гривны в 30,5 грн/$.

Эксперты говорят, что такие прогнозы сигнализируют прежде только о грядущем росте курса доллара, который сейчас составляет около 26 грн.

«До конца лета нынешний курс вряд ли существенно изменится. Но согласно уже утвержденным планам правительства выходит, что в конце этого года может произойти девальвация. И если так случится, то в следующем году цены на большинство товаров пойдут вверх», — говорит экономист Андрей Блинов.

При этом он ставит под сомнение возможность удержать инфляцию в пределах 6,5%, если средний курс составит 30,5 грн/$.

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