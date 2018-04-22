В России в ночь на 22 апреля возникли проблемы с доступом к сайту Google. Их связывают с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram.

В соцсетях пользователи сообщили, что не могут зайти не только на главную страницу поисковой системы, но также и на почту Google и связанные с ним ресурс, информирует svodka.net.

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Роскомнадзор заблокировал поисковик Google.

При этом гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке Роскомнадзором целого ряда IP-адресов Google.

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Позже в Роскомнадзоре подтвердили, что внесли в список запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые «используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации».

Как сообщалось, ранее Google объявил об изменении своей технической политики и теперь ее сеть невозможно использовать для посещения попавших под цензуру сайтов.

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