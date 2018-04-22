Завтра, 23 апреля, в Украине без осадков, лишь днем ​​в восточных областях, вечером и на крайнем западе страны небольшой дождь, кое-где гроза, а вот в западных, Черниговской и Сумской областях ожидаются заморозки, передает со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8°, на побережье морей и на Закарпатье 9-12° тепла, в западных, Сумской и Черниговской областях кое-где заморозки 0-2 °, днем ​​13-18° тепла, в западной и кое-где в южной части 19-24°, в восточных областях и на севере Левобережья 8-13°", - говорится в сообщении.

А вот 24 апреля на Левобережье на почве и кое-где в воздухе ожидаются заморозки 0-5°.

Напомним, 21 апреля на большей части территории Украины без существенных осадков.

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