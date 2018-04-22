|В Одесской области автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе
|22.04.2018 14:12
|
В Измаиле в Одесской области водитель автомобиля совершил наезд на двух пешеходов. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"Авария произошла вчера, 21 апреля, около 20:15 на проспекте Мира в районе дома 28. Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на двух девушек-пешеходов 15-ти и 16-ти лет, которые пересекали проезжую часть дороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия девушки получили травмы. Несовершеннолетних доставили в больницу", - отметили в патрульной полиции.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, во Львове произошло ДТП с участием автомобиля Lexus и автобуса ВАЗ. В результате погиб водитель легковушки.
Поделитесь статьей с друзьями