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В Японии умер самый старый человек мира
22.04.2018 14:15
В Японии умер самый старый человек мира
Японка Наби Тадзима была последним известным человеком, родившимся в 19 веке
На юго-западе Японии в возрасте 117 лет умерла Наби Тадзима - женщина, возглавлявшая список долгожителей мира.
В Японии умер самый старый человек мира Фото: telegraph.co.uk

Она встретила свою смерть в больнице поселка Кика префектуры Кагосима, куда была госпитализирована еще в январе, сообщает The Japan Times.

Тадзима родилась 4 августа 1900 и была последним известным человеком, родившимся в 19 веке. У нее было более 160 потомков, в том числе правнуков.

В Книге рекордов Гиннеса Тадзима числилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 умерла жительница Ямайки Вайолет Браун.

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