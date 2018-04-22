Японка Наби Тадзима была последним известным человеком, родившимся в 19 веке

Она встретила свою смерть в больнице поселка Кика префектуры Кагосима, куда была госпитализирована еще в январе, сообщает The Japan Times.

Тадзима родилась 4 августа 1900 и была последним известным человеком, родившимся в 19 веке. У нее было более 160 потомков, в том числе правнуков.

В Книге рекордов Гиннеса Тадзима числилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 умерла жительница Ямайки Вайолет Браун.