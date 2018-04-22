|Путешествие в один конец: СБУ обнародовала фото и данные российских «ихтамнетов»
|22.04.2018 14:16
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обнародовала список наемников ЧВК «Вагнер», которые были тайно доставлены из Владивостока в Сирию на крейсере «Варяг» ВМФ РФ
Об этом сообщает , передает
Среди них жители российских Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия.
Глава Василий Грицак отметил, что как минимум для двоих наемников из этого списка (А.Крохун и П.Соломонов) плавание на «Варяге» стало «путешествием в один конец».
Грицак добавил, что в случае возникновения в МО «трудностей» в установлении паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан для привлечения их к уголовной ответственности как наемников, готова обнародовать и эту информацию.
Ранее сообщалось, что задержала свидетеля переправки в Сирию кораблями ВМС России наемников подконтрольной Кремлю частной военной компании Дмитрия «Вагнера» Уткина.
Официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Варяг» никогда не заходил в сирийский Тартус и вообще не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения.