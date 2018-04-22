Армянские правоохранители пресекают любые попытки собрания граждан в Ереване, сообщает "Интерфакс". 16 апреля демонстранты в Армении начали акцию гражданского неповиновения, полиция проводит массовые задержания Фото: ЕРА Правоохранители пресекают любые попытки собрания граждан.По предварительным данным, 22 апреля задержано около 100 человек, сообщает агентство.На сайте полиции Армении 22 апреля сообщается, что правоохранители будут "использовать все инструменты законного государственного принуждения" для предотвращения любых посягательств на конституционный строй Республики Армения.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом страны, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом был Серж Саргсян.16 апреля демонстранты, возглавляемые оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, начали акцию гражданского неповиновения против премьерства Саргсяна, который также является лидером правящей партии. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получили 46 человек, в том числе сам Пашинян и шестеро полицейских. Оппозиционный депутатзаявил 17 апреля о начале бархатной революции в стране. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром.18 апреля протестующие взяли в осаду резиденцию Саргсяна на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.22 апреля прошла встреча Саргсяна с Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После провала переговоров оппозиция возобновила протестную акцию, правоохранители задержали Пашиняна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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