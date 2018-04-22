Полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00. Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода", передает .

Как пишет издание, между задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о задержании эксперта-международника Степана Григоряна.

Как сообщал сегодня состоялись переговоры Премьера Армении Сержа Саргсяна с лидером оппозиции Пашиняном, которые в результате были сорваны Саргсяном.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты проходят и в других крупных городах Армении.

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