Во вторник вечером, 26 декабря, в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, автобус, двигавшийся по маршруту Киев - Фастов, вылетел в кювет и перевернулся.

"На 12-м километре дороги "Таможня-Фастов" (Киевская область) водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения, в результате - не справился с управлением", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на момент аварии в салоне находилось 22 человека, 13 из них были доставлены в больницы с разными травмами. После осмотра семерых пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса .

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