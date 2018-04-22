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Роскомнадзор подтвердил блокировку Google в России и назвал причину
22.04.2018 14:31
В список запрещенной информации внесли ряд IP-адресов Google, которые использует Telegram.
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Теги:
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