Погода, Новости, загрузка...
Роскомнадзор подтвердил блокировку Google в России и назвал причину
22.04.2018 14:31
В список запрещенной информации внесли ряд IP-адресов Google, которые использует Telegram.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить