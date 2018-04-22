|Немецкие политики хотят для Путина приглашение на саммит G7
|22.04.2018 14:31
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"Есть смысл объединить усилия для лучшего диалога с Россией. Правильным форматом будет G7 + 1"Политики Свободной демократической партии Германии и партии "Левые" высказались за приглашение президента России Владимира Путина на саммит "Большой семерки", который пройдет в июне в Канаде.
Фото: reuters
"Если Запад действительно хочет вступить в конструктивный разговор с Россией, это будет удобный случай. G7 должен снова стать G8", - заявила руководитель "Левых" Сара Вагенкнехт, сообщает издание Welt.
Представитель Свободной демократической партии Александр Граф Ламбсдорф также высказался за формат G7 + 1.
"Есть смысл объединить усилия для лучшего диалога с Россией. Правильным форматом будет G7 + 1", - сказал он.
Оба политика также заявили, что следовало пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова на встречу министров иностранных дел "Большой семерки", которая проходит в Торонто.
"Саммит - это позднее, когда Россия должна вернуться за стол", - заявила Вагенкнехт.
Как известно, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии украинского Крыма после 12 лет полноценного членства. Глава МИД Германии Гайко Маас заявлял недавно, что возвращение к формату G8 выглядит нереалистичным.
Напомним, что страны "Большой семерки" готовы работать вместе с Россией по решению конфликта в Сирии, если она продемонстрирует "позитивную роль" в использовании своего влияния на режим Асада для прекращения насилия и обеспечения политического перехода.