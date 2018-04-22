"Есть смысл объединить усилия для лучшего диалога с Россией. Правильным форматом будет G7 + 1"

"Если Запад действительно хочет вступить в конструктивный разговор с Россией, это будет удобный случай. G7 должен снова стать G8", - заявила руководитель "Левых" Сара Вагенкнехт, сообщает издание Welt.

Представитель Свободной демократической партии Александр Граф Ламбсдорф также высказался за формат G7 + 1.

"Есть смысл объединить усилия для лучшего диалога с Россией. Правильным форматом будет G7 + 1", - сказал он.

Оба политика также заявили, что следовало пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова на встречу министров иностранных дел "Большой семерки", которая проходит в Торонто.

"Саммит - это позднее, когда Россия должна вернуться за стол", - заявила Вагенкнехт.

Как известно, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии украинского Крыма после 12 лет полноценного членства. Глава МИД Германии Гайко Маас заявлял недавно, что возвращение к формату G8 выглядит нереалистичным.

Напомним, что страны "Большой семерки" готовы работать вместе с Россией по решению конфликта в Сирии, если она продемонстрирует "позитивную роль" в использовании своего влияния на режим Асада для прекращения насилия и обеспечения политического перехода.