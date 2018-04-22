|В Таиланде кусок неизвестного летающего объекта свалился с неба на дорогу
|22.04.2018 14:33
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Что именно упало, неизвестно. «НЛО» упало на трассу перед машиной
Что именно упало, неизвестно. Существует версия, что это была крышка от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом, информирует svodka.net.
Водителю удалось затормозить.
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Кусок неизвестного летающего объекта свалился с неба на дорогу перед автомобилем.
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Как отмечается, случай произошtл 18 апреля в провинции Патхумтхани. По предварительным данным, никто не пострадал.
Водителю удалось затормозить, он вышел из машины и предупредил остальных участников движения об инциденте на дороге.
Ранее сообщалось, что в небе над Луганской областью утром 26 декабря появились необычные светящиеся облака, которые вызвали бурную реакцию в соцсетях.