Недалеко от центра регистрации избирателей в городе Пули-Хумри в афганской провинции Баглан сдетонировало самодельное взрывное устройство. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Семья проезжала мимо центра регистрации избирателей на автомобиле, когда прозвучал взрыв Фото: EPA (архив) Отмечается, что сдетонировало самодельное взрывное устройство.По словам местных чиновников, все жертвы – члены одной семьи. Среди погибших и раненых есть женщины и дети. Семья проезжала мимо центра регистрации избирателей на автомобиле, когда прозвучал взрыв.Это второй взрыв в Афганистане за день. Утром произошел теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле. Его устроил террорист-смертник. Спикер министерства здравоохранения Афганистана Вахид Маджро сообщил, что погиб 31 человек, больше 50 получило ранения.Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики "Исламского государства". Они заявили, что целью теракта были шиитские "отступники". За последнюю неделю в Афганистане произошло уже пять нападений на центры регистрации избирателей. В июле 2018 года в стране должны пройти парламентские выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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