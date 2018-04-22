Такие действия станут существенным нарушением порядка ротации авианосцев на Ближнем Востоке, установленном 1991 году

Этот шаг может стать ответом на российскую активность и регионе, сообщает издание Defence News со ссылкой на источники в Минобороны США.

Власти США также учитывает тот фактор, что американский авианосец в водах Средиземного моря даст возможность показать президенту Сирии Башару Асаду серьезность предупреждения президента США Дональда Трампа о недопустимости дальнейшего применения химического оружия во избежание повторных авиаударов.

Решение по авианосца еще не проникнуто, однако дискуссии об этом ведутся.

Как отмечается, сохранение корабля в Средиземном море будет существенным отступлением от порядке ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который оставался неизменным со времен операции "Буря в пустыне" 1991 года, однако это будет отвечать обновленном фокуса военного руководства США на фоне роста таких государств, как Россия и Китай.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".