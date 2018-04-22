Мы часто употребляем мясную продукцию, ведь такова природа человека. Хотя считается, что до Всемирного потопа люди ели только растительную пищу. Сейчас, во время Великого поста, многие воздерживаются от употребления продуктов животного происхождения. А это отличный повод для размышления над тем, почему Бог разделил животных на чистых и нечистых, чтобы пересмотреть свой рацион в дальнейшем.

Редакция расскажет тебе о мнении ученых по поводу того, почему некоторых зверей, рыб и птиц относят к чистым, а некоторых — к нечистым. Их существует очень много, следовательно поговорим о тех, мясо которых доступно для жителей , передает

Чистые животные

Чистые морские жители

«Чистыми являются те животные и рыбы, у которых есть перья или плавники. Сюда входят такие рыбы, как лосось, окунь, форель, мерланг, карп и многие другие» (Втор. 14:9, Лев. 11:9).

Лосось

В море лосось питается главным образом сельдью и песчанкой. Лосось относится к плотоядным видам рыбы, он питается мелкими беспозвоночными и зоопланктоном в раннем возрасте. Карп

Карп питается в местах, богатых растительной и животной пищей, водной растительностью, моллюсками, рачками, червячками и другими мелкими организмами.

Нечистые морские жители

«А все тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас» (Втор. 14:10). Это акулы, рыба-меч, зубатка, киты, дельфины, креветки, крабы, лобстеры, морские моллюски, устрицы и многие другие. По мнению ученых, Бог не случайно запретил употреблять в пищу эти виды водных обитателей.

Медики утверждают, что нижеперечисленные виды рыбы и ракообразных могут накапливать в себе значительное количество тяжелых металлов, а также содержать естественные отравляющие вещества. Для людей они могут оказаться губительными.

Сом

Этих рыб называют санитарами рек. Сом питается не только мелкой и ослабевшей рыбой, но и раками, червями, моллюсками, лягушками, маленькими водоплавающими птицами, а также разнообразными пищевыми отходами. Рыба-меч

Рыбы-меч заражена многими паразитами. Некоторые черви в ней достигают 3 метров. Креветки, крабы, раки

Это падальщики. Они питаются всей гадостью, что валяется на дне, включая мертвых водных обитателей и утопленников. Поэтому они могут выступать переносчиками опасных заболеваний, таких как тиф и гепатит. А еще в них содержатся канцерогены. Устрицы и мидии

Устрицы считаются деликатесом. Но именно они активно и эффективно очищают воду, поедают избыток водорослей и планктона, а также осадок на дне. В процессе жизни устрицы и мидии пропускают через себя огромное количество воды, следовательно впитывают в себя из нее всю химию. Могут накапливать в себе яд — сакситоксин.

Чистые птицы

К чистым относятся птицы отряда куриных, индюков, голубей — всех, у кого есть зоб. Утки также относятся к чистым птицам.

Утки

Утки поедают насекомых, мох, траву, зелень и водяные растения, а также маленьких рыб. Голуби

Эти птицы едят зерно, шпинат, морковь, щавель, клевер и прочие культуры и травы, отличающиеся мягкостью и сочностью.

Нечистые птицы

«Из птиц гнушайтесь сих (не должно их есть, скверны они): орла, грифа и морского орла, филина, пеликана, цапли, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, лебедя…» (Лев. 11:13–19).

Грифы, чайки, вороны

Они относятся к падальщикам, ведь убивают ослабленных и больных птиц и мелких животных. Питаются мертвыми птицами и другой падалью. Ястребы, совы, пеликаны

Они употребляют мелких и среднего размера млекопитающих, птиц, насекомых, крыс, лягушек.

Чистые животные

«Разрешается есть мясо коров, оленей, буйволов, а также коз и овец, серну, орикса, камелопарда» (Лев. 11:1–3 Втор. 14:3–6).

Козы, овцы, серны, олени, коровы — травоядные. При этом они тщательно выбирают траву, которую поедают.

Заметим, что кровь животных также не годится в пищу. В Левите 7:22–24 говорится, что мы не должны употреблять кровь и жир любого из вышеперечисленных животных, а также животных, умерших своей смертью или убитых другим животным.

Нечистые животные

Здесь Бог говорит нам не принимать в пищу мясо таких животных, как свиньи, кролики, верблюды и лошади.

Верблюды

Относятся к травоядным животным, однако они питаются в основном колючими растениями, сухой травой и кустарниками. Кролики

Здесь мы были очень удивлены, ведь мясо кролика рекомендуют даже деткам с аллергией на многие продукты. Если говорить о вреде мяса кролика, то в нём есть пуриновые основания, которые превращаются в мочевую кислоту. Оседая в суставах и сухожилиях, она вызывает артрит, подагру, нервно-артритический диатез у детей до года. Лошади

Лошадь питается травой, злаками и коренеплодами. Принимая в пищу мясо этих животных, мы подвергаем опасности наше сердце, печень и другие органы. Свиньи

Свинья — всеядная. Она ест корни, червей, падаль, мелкое зверье, в том числе и свое потомство. Медикам известно, что существует связь между свининой, принимаемой человеком в пищу, и заболеваниями печени. Этим заболеваниям подвержены даже дети.

Как видишь, у только существует научное объяснение. Блюда из некоторых животных, рыб и птиц действительно могут причинить вред твоему организму. Но мы не думаем, что, если есть их в незначительных количествах, произойдет что-то ужасное. К тому же нужно учитывать современные технологии. Например, те же устрицы в большинстве случаев в наши страны привозят не с морей и океанов, а выращивают в специальных бассейнах. Естественно, там нет большого количества грязи и химических отходов.

Какою пищу употреблять — личное дело каждого. Кто-то следует библейским наставлениям, а кто-то личным убеждениям.

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