|Почему Бог разделил животных на чистых и нечистых: ученые решили разобраться
|22.04.2018 14:48
|
Мы часто употребляем мясную продукцию, ведь такова природа человека. Хотя считается, что до Всемирного потопа люди ели только растительную пищу. Сейчас, во время Великого поста, многие воздерживаются от употребления продуктов животного происхождения. А это отличный повод для размышления над тем, почему Бог разделил животных на чистых и нечистых, чтобы пересмотреть свой рацион в дальнейшем.
Редакция расскажет тебе о мнении ученых по поводу того, почему некоторых зверей, рыб и птиц относят к чистым, а некоторых — к нечистым. Их существует очень много, следовательно поговорим о тех, мясо которых доступно для жителей , передает
Чистые животные
Чистые морские жители
«Чистыми являются те животные и рыбы, у которых есть перья или плавники. Сюда входят такие рыбы, как лосось, окунь, форель, мерланг, карп и многие другие» (Втор. 14:9, Лев. 11:9).
Нечистые морские жители
«А все тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас» (Втор. 14:10). Это акулы, рыба-меч, зубатка, киты, дельфины, креветки, крабы, лобстеры, морские моллюски, устрицы и многие другие. По мнению ученых, Бог не случайно запретил употреблять в пищу эти виды водных обитателей.
Медики утверждают, что нижеперечисленные виды рыбы и ракообразных могут накапливать в себе значительное количество тяжелых металлов, а также содержать естественные отравляющие вещества. Для людей они могут оказаться губительными.
Чистые птицы
К чистым относятся птицы отряда куриных, индюков, голубей — всех, у кого есть зоб. Утки также относятся к чистым птицам.
Нечистые птицы
«Из птиц гнушайтесь сих (не должно их есть, скверны они): орла, грифа и морского орла, филина, пеликана, цапли, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, лебедя…» (Лев. 11:13–19).
Чистые животные
«Разрешается есть мясо коров, оленей, буйволов, а также коз и овец, серну, орикса, камелопарда» (Лев. 11:1–3 Втор. 14:3–6).
Козы, овцы, серны, олени, коровы — травоядные. При этом они тщательно выбирают траву, которую поедают.
Заметим, что кровь животных также не годится в пищу. В Левите 7:22–24 говорится, что мы не должны употреблять кровь и жир любого из вышеперечисленных животных, а также животных, умерших своей смертью или убитых другим животным.
Нечистые животные
Здесь Бог говорит нам не принимать в пищу мясо таких животных, как свиньи, кролики, верблюды и лошади.
Как видишь, у только существует научное объяснение. Блюда из некоторых животных, рыб и птиц действительно могут причинить вред твоему организму. Но мы не думаем, что, если есть их в незначительных количествах, произойдет что-то ужасное. К тому же нужно учитывать современные технологии. Например, те же устрицы в большинстве случаев в наши страны привозят не с морей и океанов, а выращивают в специальных бассейнах. Естественно, там нет большого количества грязи и химических отходов.
Какою пищу употреблять — личное дело каждого. Кто-то следует библейским наставлениям, а кто-то личным убеждениям.