Семь человек госпитализированы в Ереване после стычек демонстрантов с полицией, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава.



По данным ведомства, продолжают лечение еще трое демонстрантов, пострадавших во время столкновений 16 апреля.

"Состояние здоровья семерых пострадавших удовлетворительное, трех — средней тяжести", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном, они длились три минуты и закончились безрезультатно.

Глава правительства заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал политику "вернуться в правовое поле".

В ответ парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.

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