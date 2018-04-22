|Битва за Армению: в Ереване госпитализированы 7 человек
|22.04.2018 14:49
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Семь человек госпитализированы в Ереване после стычек
демонстрантов с полицией, сообщили в воскресенье в пресс-службе
Минздрава.
По данным ведомства, продолжают лечение еще трое демонстрантов, пострадавших во время столкновений 16 апреля.
"Состояние здоровья семерых пострадавших удовлетворительное, трех — средней тяжести", — говорится в сообщении.
В воскресенье в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном, они длились три минуты и закончились безрезультатно.
Глава правительства заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал политику "вернуться в правовое поле".
В ответ парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.
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