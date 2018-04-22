Иранский министр предупредил, что Иран может довести обогащение урана до 20-процетного уровня в течение четырех дней.

Иран готов к возобновлению ядерной программы в случае выхода США из соглашения по атому, информирует svodka.net.

Иран быстрыми темпами восстановит свои ядерные разработки, если США выйдут из соглашения по иранскому атому, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу CBS.

«Мы наметили для себя несколько вариантов действий, включая такие меры, которые позволят нам очень высокими темпами возобновить нашу ядерную активность», — сказал дипломат.

Иран и «шестерка» международных посредников — Китай, Россия, США, Великобритания, Франция и Германия — в 2015 году подписали соглашение по иранской ядерной программе, известного как общий безграничный план действий (СВПД). Президент США Дональд Трамп считает его «плохим» и настаивает на пересмотре. В противном случае он угрожает выходом из соглашения.

СВПД предусматривает ограничения на обогащение урана на уровне ниже 4%.

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Министр заявил журналистам при прибытии в Нью-Йорк накануне: «У Ирана широкий круг возможных вариантов действий как в рамках, так и за рамками СВПД. И, непременно, реакция Ирана и мирового сообщества (на выход США из соглашения — ИФ) будет неприятной для Соединенных Штатов».

Руководитель Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи завил иранским СМИ, что ответ иранской стороны США на их выход из ядерной сделки будет «неожиданным»: «Мы несколько раз говорили, что надеемся, что это (выход США — ИФ) не произойдет, но мы готовы таким образом, что это будет неожиданностью для противной стороны».

По сообщениям СМИ, президент Ирана Хасан Рухани заявил в Тегеране, что выход США из СВПД не нанесет вреда иранской экономике, она готова к такому сценарию.

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