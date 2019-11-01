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Гончарук объяснил, кто несет ответственность за отсутствие тепла в домах украинцев
01.11.2019 19:25
Гончарук заявил, что за несвоевременное теплоснабжение в домах украинцев отвечает местная власть
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Теги:
политика
события
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