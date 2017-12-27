Ровно через неделю по всей Украине начнутся празднования Нового Года. Однако праздничное настроение украинцев могут испортить такие проблемы, как переедание, отравление алкогольными напитками или просто бытовые травмы, количество которых традиционно увеличивается во время празднований. Как уберечь свое здоровье на праздники, рассказал заведующий консультативного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Александр Комашко.

Медработники напоминают, что плотный и поздний новогодний ужин — это довольно тяжелое испытание для организма, в частности для системы пищеварения. Целесообразнее было бы поужинать немного раньше — в 8-9 часов вечера, а к праздничному столу к традиционному шампанскому подать легкие закуски. От блюд, которые перевариваются слишком долго — жареного мяса, солений, маринадов, копчений — медики советуют воздерживаться вообще.

Кроме того, чтобы помочь желудочно-кишечному тракту справиться с нагрузкой, врачи советуют принимать ферментативные препараты.

“Каждый человек индивидуально должен знать свою меру. Ферментативные препараты помогают, их желательно принять во время еды, если вы знаете, что вас ждет долгое застолье. Одна-две таблетки стандартных ферментативных препаратов — это неплохой вариант. И все же более правильным будет распределить свои силы во время приема пищи”, — отметил А.Комашко.

Хозяйкам следует избегать блюд, содержащих экзотические продукты — существует вероятность возникновения аллергической реакции организма на непривычную пищу.

“Новогодняя ночь — не лучшее время, чтобы экспериментировать с новыми продуктами, которые вы никогда не пробовали”, — подчеркнул заведующий.

Если без этого не обойтись, врачи советуют пробовать их с или после овощного салата.

Во время ужина, отмечают медики, не стоит пробовать все подряд — лучше ограничиться несколькими блюдами. В случае если вы все же пренебрегли этим правилом, врачи советуют есть медленно и понемногу.

Еще один из советов как для новогоднего, так и любого застолья — это хорошо закусывать во время употребления алкогольных напитков — это замедлит всасывание алкоголя из желудка. Не следует смешивать различные алкогольные напитки, а также ни в коем случае не следует пить красное вино после употребления горячительных напитков.

Врачи рассказали, как не попасть на “суррогат” в новогоднюю ночь.

“Выберите один напиток, который вы будете пить весь вечер, употребляйте равномерно, небольшими порциями, чтобы получить удовольствие, а не похмелье на следующий день. По поводу отравления суррогатами, здесь нет 100% гарантии, что вам он не попадется, потому что сейчас подделывают и дорогой алкоголь, но цена — это один из защитных факторов”, — отметил медик.

По словам специалиста, дорогой алкоголь, как правило, реже подделывают.

“Из обычного алкоголя — лучше все же покупать в сетях супермаркетов, там, как правило, меньше шансов приобрести подделку. Не следует покупать в киосках и мелких точках”, — добавил он.

Из перечня алкогольных напитков чаще только травятся водкой, отметил врач.

Кроме того, по словам специалистов, чтобы уберечь себя от похмельного синдрома, следует на каждый стакан алкоголя выпивать по стакану воды. Это уменьшит риск обезвоживания. Однако газированных сладких напитков следует избегать — они повысят всасывание алкоголя.

Врачи настоятельно советуют украинцам, которые решили провести Новый год в гостях или посетить новогоднюю елку, одеться по погоде. Если новогоднее празднование проходит с использованием салютов, фейерверков и других средств, необходимо поручить устройства такого мероприятия обученному человеку.

“Очень часто во время праздников люди любят запускать салюты, взрывать питарды. Особенно это опасно под воздействием алкоголя, потому что человек теряет бдительность, игнорируются меры безопасности и люди иногда получают травмы на ровном месте", - отметил А.Комашко.

Петарды же лучше не использовать вообще.

Медицинские работники напомнили, что работать круглосуточно в течение праздников и готовы для консультаций и помощи гражданам в случае необходимости.

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