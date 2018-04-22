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В покушении на Скрипаля подозревают агента ФСБ с позывным "Гордон" – СМИ
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22.04.2018 14:51
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По данным The Mirror, в полиции Великобритании опасаются, что агент
ФСБ с позывным "Гордон" успел вернуться в Россию. Его подозревают в
покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его
дочь Юлию в британском Солсбери. Скрипалей отравили веществом
"Новичок" в британском Солсбери Фото: ЕРА По данным издания,
мужчина может использовать псевдоним Михаилс Савикис и еще два
других имени.При этом британская полиция подозревает, что Савикис
уже вернулся в Россию, следовательно допросить его не
получится.Детективы предполагают, что "Гордон" был одним из шести
человек, причастных покушению на Скрипалей, которых отравили
нервно-паралитическим газом "Новичок".Информация о бывшем агенте
ФСБ появилась в ходе пятичасового допроса в полиции Лондона бывшего
агента КГБ Бориса Карпичкова, который проживает в Великобритании.
Он рассказал правоохранителям, что сталкивался с "Гордоном" в
начале 90-х годов.В КГБ "Гордон" был капитаном, а после
развала СССР поступил на службу в ФСБ. Он получил высшее
юридическое образование в Латвии, использовал легенду успешного
бизнесмена в сфере безопасности.Карпичков, по данным издания,
сообщил, что подозреваемый – "очень умный, образованный,
амбициозный и жестокий человек", который также обучался боевым
искусствам, и умеет быстро завоевывать доверие других людей.Он
также заявил, что "Гордон" выполнял "самые грязные" поручения ФСБ.
По данным Карпичкова, известно минимум об одном совершенном им
убийстве – криминального авторитета в Латвии.66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления 4 марта. Позже оба вышли из
критического состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. По данным
СМИ, она находится в госпитале на военной базе. Сергей
Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но
прогресс заметен.The Daily Telegraph сообщала со ссылкой на
источники, что лица, которые пытались отравить Скрипалей, связаны с
властями РФ.
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