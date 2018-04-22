По данным The Mirror, в полиции Великобритании опасаются, что агент ФСБ с позывным "Гордон" успел вернуться в Россию. Его подозревают в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Скрипалей отравили веществом "Новичок" в британском Солсбери Фото: ЕРА По данным издания, мужчина может использовать псевдоним Михаилс Савикис и еще два других имени.При этом британская полиция подозревает, что Савикис уже вернулся в Россию, следовательно допросить его не получится.Детективы предполагают, что "Гордон" был одним из шести человек, причастных покушению на Скрипалей, которых отравили нервно-паралитическим газом "Новичок".Информация о бывшем агенте ФСБ появилась в ходе пятичасового допроса в полиции Лондона бывшего агента КГБ Бориса Карпичкова, который проживает в Великобритании. Он рассказал правоохранителям, что сталкивался с "Гордоном" в начале 90-х годов.В КГБ "Гордон" был капитаном, а после развала СССР поступил на службу в ФСБ. Он получил высшее юридическое образование в Латвии, использовал легенду успешного бизнесмена в сфере безопасности.Карпичков, по данным издания, сообщил, что подозреваемый – "очень умный, образованный, амбициозный и жестокий человек", который также обучался боевым искусствам, и умеет быстро завоевывать доверие других людей.Он также заявил, что "Гордон" выполнял "самые грязные" поручения ФСБ. По данным Карпичкова, известно минимум об одном совершенном им убийстве – криминального авторитета в Латвии.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе. Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.The Daily Telegraph сообщала со ссылкой на источники, что лица, которые пытались отравить Скрипалей, связаны с властями РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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