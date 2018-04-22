Работа на Донецкой фильтровальной станции была восстановлена. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко.

"Утром бригады рабочих, сотрудники ГСЧС и наблюдатели выехали на станцию. Уже в 15:00 удалось запустить Донецкую фильтровальную станцию", - сообщила Игнатченко.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля. По словам главы "ДНР" Александра Захарченко, Донецкая фильтровальная станция может возобновить работу 21-22 апреля.

Как сообщал 22 апреля Донецкий фильтровальная станция начала восстановления своей работы.

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