|Перед стартом автопробега к дому Порошенко активистов "Руху нових сил" забросали яйцами
|22.04.2018 14:59
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https://www.facebook.com/DmitrijDmitrievv/videos/1818576848450107/
Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу президента Петра Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.Онищенко написал книгу "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". В ней, в частности, он опубликовал стенограмму разговора якобы с Порошенко, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении Злочевского. 18 апреля 2018 года нардеп обнародовал запись беседы в эфире телеканала NewsOne.В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать.В НАБУ заявили, что готовы изучить записи Онищенко, если он предоставит оригиналы. Нардеп сказал, что готов это сделать.
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