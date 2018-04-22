|В Таиланде на трассу прямо перед авто упало "НЛО"
|22.04.2018 15:01
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В Таиланде с неба свалился кусок неизвестного летающего объекта и приземлился на дорогу перед автомобилем. Соответствующий ролик обнародован на канале ViralHog на YouTube.
Указано, что происшествие случилось в провинции Патхумтхани. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Водитель смог остановить транспортное средство, на котором он передвигался, после чего вышел из машины и предупредил остальных участников движения о происшествии на дороге.
В настоящее время нет информации, что именно упало на дороге. Одна из версий гласит, что на дорогу свалилась крышка от резервуара с цементом, который взорвался близко от места, где случился случай.
Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 3 октября, в Одесской области местные жители увидели в небе странные огни, похожие на НЛО.
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