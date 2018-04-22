В частности, задержаны лидеры оппозиции

Полиция применила силу против участников акции протеста на улице Арцаха, задержав десятки людей, передают "Новости Армении" со ссылкой на пресс-службу полиции.

В частности, были задержаны руководитель оппозиции Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Место нахождения Пашиняна пока неизвестно, Мирзоян и Микаэлян - в отделении полиции Шенгавита.

Отметим, что утром 22 апреля в отеле "Мариотт" состоялась встреча Саргсяна и Пашиняна, которая продолжалась несколько минут и не дала никаких результатов.

Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян заявляет, что "другие деятели" смогут взять управление страной после решения проблемы Карабаха и обеспечения безопасного развития государства.

Как известно, в Ереване с 13 апреля продолжаются массовые акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсян премьер-министром страны, по новой Конституции имеет всю полноту власти.

Сторонники оппозиции обвиняют его в том, что он не выполнил своего обещания не претендовать на должность премьер-министра после окончания своего второго пятилетнего срока на посту президента. Они также считают, что он не выполнил своих предвыборных обещаний в течение 10 лет пребывания у власти.