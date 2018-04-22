Погода, Новости, загрузка...
В Ереване сегодня задержали уже 49 протестующих
22.04.2018 15:03
В Ереване сегодня задержали уже 49 протестующих
В частности, задержаны лидеры оппозиции
В Ереване по состоянию на 13:00, 22 апреля, в разные полицейские отделение доставлен 49 человек.
В Ереване сегодня задержали уже 49 протестующих Фото: armeniasputnik.am

Полиция применила силу против участников акции протеста на улице Арцаха, задержав десятки людей, передают "Новости Армении" со ссылкой на пресс-службу полиции.

В частности, были задержаны руководитель оппозиции Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Место нахождения Пашиняна пока неизвестно, Мирзоян и Микаэлян - в отделении полиции Шенгавита.

Отметим, что утром 22 апреля в отеле "Мариотт" состоялась встреча Саргсяна и Пашиняна, которая продолжалась несколько минут и не дала никаких результатов.

Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян заявляет, что "другие деятели" смогут взять управление страной после решения проблемы Карабаха и обеспечения безопасного развития государства.

Как известно, в Ереване с 13 апреля продолжаются массовые акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсян премьер-министром страны, по новой Конституции имеет всю полноту власти.

Сторонники оппозиции обвиняют его в том, что он не выполнил своего обещания не претендовать на должность премьер-министра после окончания своего второго пятилетнего срока на посту президента. Они также считают, что он не выполнил своих предвыборных обещаний в течение 10 лет пребывания у власти.

  • В Ереване вооруженные люди захватили отделение полиции, - ВИДЕО ОБНОВЛЕНО
  • В Ереване возросло количество задержанных, между них - 20 несовершеннолетних
  • В Ереване митингующие под посольством России скандируют "Убирайтесь!"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить