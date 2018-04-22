|В Афганистане произошел второй за сегодняшний день взрыв, минимум шесть погибших
|22.04.2018 15:07
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Как сообщается, в результате погибли по меньшей мере шесть человек и пятеро получили ранения.
В Афганистане произошел второй за день взрыв близко центра регистрации избирателей в городе Пул-е-Хумри в провинции Баглан, информирует svodka.net.
Об этом сообщает TOLO News.
Взрыв произошел вскоре после полудня.
Все погибшие были членами одной семьи, которые проезжали мимо центра регистрации избирателей в момент, когда сработало взрывное устройство. Среди погибших есть дети.
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Начиная со вторника, это уже пятое набег на избирательные институты Афганистана. Выборы в этой стране должны состояться в октябре.
Как сообщалось, около 10 утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул.
По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.
По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения.
Ответственность за этот теракт взяло на себя «Исламское государство».