О задержании депутатов Национального собрания Армении Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна проинформировали спикера парламента, сообщили в генпрокуратуре Армении. Задержан, в частности, депутат Микаелян Фото: Ազատություն ռադիո / Twitter "Эти депутаты были задержаны в момент совершения публично опасных действий, которые проявились в том, что они 13 апреля организовали и провели собрания в нарушение порядка, установленного законом РА "О свободе собраний", игнорируя ограничения, установленные мэрией Еревана. А с 19 по 22 апреля 2018 года в различных административных районах Еревана организовали и провели собрания, о которых не уведомили в установленном законом порядке полномочный орган. В ходе незаконных собраний, в том числе шествий, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян и действующие по их указке люди периодически и грубо нарушали ряд положений закона РА "О свободе собраний", – говорится в сообщении.В генпрокуратуре добавили, что депутаты периодически призывали участников протестных акций перекрывать улицы Еревана, блокировать входы в здания государственных органов и врываться туда. Во исполнение этих призывов организаторы и участники протестов периодически и на длительное время перекрывали ряд проспектов и улиц и другие транспортные развязки, блокировали входы в здания госучреждений, препятствуя их работе, применяли насилие в отношении полицейских и других лиц, заявили в ведомстве.Отмечается, что о задержании депутатов проинформировали спикер Национального собрания.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило 46 человек, в том числе сам Пашинян и шестеро полицейских. Лидер протестов Пашинянзаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Сержа Саргсяна избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После провала переговоров оппозиция возобновила протестную акцию, правоохранители задержали Пашиняна.По данным "Интерфакса", 22 апреля в Армении задержали около 100 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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