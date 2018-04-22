|
В генпрокуратуре Армении сообщили о задержании трех оппозиционных депутатов, несмотря на неприкосновенность
|
22.04.2018 15:08
|
О задержании депутатов Национального собрания Армении Никола
Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна проинформировали
спикера парламента, сообщили в генпрокуратуре Армении. Задержан, в
частности, депутат Микаелян Фото: Ազատություն ռադիո / Twitter "Эти
депутаты были задержаны в момент совершения публично опасных
действий, которые проявились в том, что они 13 апреля организовали
и провели собрания в нарушение порядка, установленного законом РА
"О свободе собраний", игнорируя ограничения, установленные мэрией
Еревана. А с 19 по 22 апреля 2018 года в различных
административных районах Еревана организовали и провели собрания, о
которых не уведомили в установленном законом порядке полномочный
орган. В ходе незаконных собраний, в том числе шествий, Никол
Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян и действующие по их указке
люди периодически и грубо нарушали ряд положений закона РА "О
свободе собраний", – говорится в сообщении.В генпрокуратуре
добавили, что депутаты периодически призывали участников протестных
акций перекрывать улицы Еревана, блокировать входы в здания
государственных органов и врываться туда. Во исполнение этих
призывов организаторы и участники протестов периодически и на
длительное время перекрывали ряд проспектов и улиц и другие
транспортные развязки, блокировали входы в здания госучреждений,
препятствуя их работе, применяли насилие в отношении полицейских и
других лиц, заявили в ведомстве.Отмечается, что о задержании
депутатов проинформировали спикер Национального собрания.9
апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен
Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте.
До этого глава государства в Армении избирался на всенародном
голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был
Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского
неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот
день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные
столкновения между правоохранителями и участниками протестных
акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получило
46 человек, в том числе сам Пашинян и шестеро
полицейских. Лидер протестов Пашинянзаявил 17 апреля о начале
бархатной революции. В этот день на специальном заседании
Национального собрания (парламента) Армении Сержа Саргсяна
избрали премьер-министром страны.18 апреля протестующие против
назначения Саргсяна премьер-министром страны взяли в осаду его
резиденцию на улице Баграмяна в Ереване, правоохранители стали
проводить массовые задержания.Сегодня прошла встреча Саргсяна с
Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут. После
провала переговоров оппозиция возобновила протестную
акцию, правоохранители задержали Пашиняна.По данным
"Интерфакса", 22 апреля в Армении задержали около 100 человек.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира